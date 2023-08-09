İzmir Konak'ta Su Borusu Patladı, Caddeler Göle Döndü

İzmir'in Konak ilçesinde su borusunun patlaması sonucu caddeler göle döndü, trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Fevzi Paşa Bulvarı'nda su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte durma noktasına geldi. Öte yandan olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. - İZMİR