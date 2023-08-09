İzmir Konak'ta Su Borusu Patladı, Caddeler Göle Döndü
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İzmir'in Konak ilçesinde su borusunun patlaması sonucu caddeler göle döndü, trafik durma noktasına geldi. İZSU ekipleri olay yerine gelerek müdahalelerine devam ediyor.
İzmir'in Konak ilçesinde su borusunun patlaması sonucu caddeler göle döndü, trafik durma noktasına geldi.
Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İZSU) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Yaşanan patlamadan dolayı kısa sürede Fevzi Paşa Bulvarı'nda su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikte durma noktasına geldi. Öte yandan olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri devam ediyor. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel