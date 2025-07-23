İzmir Konak'ta Çöp Krizi: Vatandaşlar İsyan Etti

İzmir'in Konak ilçesinde biriken çöp yığınları ve kötü koku vatandaşların tepkisini çekiyor.

İlçede bazı noktalarda oluşan çöp yığını sıcak havanın da etkisiyle kötü kokuya neden oldu. Biriken çöpler kaldırım ve yollara taştı.

Vatandaşlar, sıcak havaya rağmen çöplerin bir haftadır toplanmadığını belirtti. Çöp kokusu ve sinek nedeniyle camlarını açamadıklarını belirten Konaklılar, yetkililerden çöplerin toplanmasını istedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır Konak'ın birçok noktasından çöplerin toplanmadığıyla ilgili şikayetler geldiğini söyledi.

Çöplerin sağlığa zarar verecek boyuta geldiğini aktaran Başdaş, şunları kaydetti:

"Havalar çok sıcak. İnsanlar pencerelerini açamıyorlar. Her yer sivrisinek doldu. Sağlık ocağının önünde çöpler duruyor. Konak Belediyesinin tek yaptığı şey çöp toplamaktı onu da artık yapamıyor. Konak Belediye Başkanı'nın soyadı Mutlu ama şu anda Konak Belediye çalışanlarının hepsi mutsuz. Şu anda grev veya herhangi bir şey yok. Bu çöpler niye toplanmıyor? Ben buradan söylüyorum belediye başkanına; Sen artık Konak'ı yönetemiyorsun. Büyükşehir Belediye Başkanına da sesleniyoruz. Artık bu işe el at. Çünkü insan sağlığına zarar verecek boyuta geldi. Hangi çağda yaşıyoruz? Daha çöplerin toplanmadığı bir yerde Türkiye'yi yönetmeye talip olan bir partiden bahsediyoruz. Böyle mi yönetecekler Türkiye'yi?"

Kadifekale Mahallesi sakinlerinden Sebahattin Uğur da bir haftadır çöplerin toplanmadığını ve bu durumun insanların hayatını etkilediğini ifade ederek, "Şikayetimizi kime bildireceğiz? Neredeyse mahallemiz, yollarımız kapandı. Rezil olduk. Kokudan insanlar yatamıyor. Kliması yoksa ne yapacaklar. Tüm Konak böyle." dedi.

Abdülbaki Bozkurt ise çöp nedeniyle mahallede fare ve sineklerin çoğaldığını öne sürerek, "Bütün mahallelerin pisliği burada. Rezilliğin daniskası. Hangi çağda yaşıyoruz. Mazot yokmuş, işçi grevdeymiş... Hep yalan dolan. Bakmıyorlar buraya. Çoluk çocuğumuz var dışarıya çıkamıyoruz. Her yerde fare, böcek var." ifadelerini kullandı.