İzmir Kiraz'da Müstakil Ev Yangında Kullanılmaz Hale Geldi

İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Hancıoğlu Sokak'taki 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangının ardından ev kullanılmaz hale geldi.