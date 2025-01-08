İzmir Kiraz'da Müstakil Ev Yangında Kullanılmaz Hale Geldi
İzmir'in Kiraz ilçesinde bulunan 2 katlı bir müstakil evde çıkan yangın, evin kullanılmaz hale gelmesine neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
İstiklal Mahallesi Hancıoğlu Sokak'taki 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangının ardından ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel