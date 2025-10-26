İzmir Kiraz'da Kamyon Devrildi, 1 Yaralı
İzmir'in Kiraz ilçesinde bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ahmet K. (28) yönetimindeki 45 ATK 442 plakalı kamyon, Alaşehir kara yolunda yoldan çıkarak yan yattı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Ahmet K, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel