İzmir Kınık'ta Ormanda Yangın Çıktı

İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın, ekipler tarafından havadan ve karadan söndürülmeye çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen uçaklar, helikopterler, arazözler ve dozerler yangına müdahale ediyor.

İZMİR'in Kınık ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangını ekipler havadan ve karadan söndürmeye çalışıyor.

Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi'nde, bugün saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile söndürme çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.