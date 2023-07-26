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İzmir Kınık'ta Ormanda Yangın Çıktı

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İzmir'in Kınık ilçesinde ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Kınık ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kınık ilçesinin İbrahimağa Mahallesi'nde, saat 14.13'te, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanda yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile söndürme çalışması başlatıldı. Havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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