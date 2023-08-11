İzmir Kınık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile 40 dakikada kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak, 7 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edildi.
İZMİR'in Kınık ilçesinde 2 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 40 dakikada kontrol altına alındı.
Çanköy Mahallesi'ndeki ormanın 2 farklı noktasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 7 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 9 dakikada yapılırken, yangın 40 dakikada kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel