İzmir Kınık'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile 40 dakikada kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak, 7 helikopter, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozer ile müdahale edildi.