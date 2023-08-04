İzmir Kınık'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Güncel Haberler
İzmir'in Kınık ilçesinde Kalemköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İZMİR'in Kınık ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kalemköy Mahallesi'nde, bugün saat 17.40'ta orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 8 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 10 dakikada yapıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel