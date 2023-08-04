İzmir Kınık'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

İzmir'in Kınık ilçesinde Kalemköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.