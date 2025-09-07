Haberler

İzmir Kemalpaşa'da Sanayi Sitesinde Yangın: 8 İş Yeri ve 3 Araç Yandı

İzmir Kemalpaşa'da Sanayi Sitesinde Yangın: 8 İş Yeri ve 3 Araç Yandı
Kemalpaşa ilçesindeki bir sanayi sitesinde çıkan yangında 8 iş yeri ve 3 araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 8 iş yeri ve 3 araç yandı.

Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kimyasal yağ satışı yapılan bir iş yerinde dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki dükkanlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Alevler ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Yangında 8 iş yeri ile 3 araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
