İzmir Kemalpaşa'da Sanayi Sitesinde Yangın: 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, kimyasal yağ satışı yapılan bir iş yerinde başlayan alevler, iki dükkana daha sıçrayarak 3 iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kimyasal yağ satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin bitişiğindeki 2 dükkana da sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
