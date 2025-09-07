Haberler

İzmir Kemalpaşa'da Sanayi Sitesinde Yangın: 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında, kimyasal yağ satışı yapılan bir iş yerinde başlayan alevler, iki dükkana daha sıçrayarak 3 iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kimyasal yağ satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin bitişiğindeki 2 dükkana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Kürşat Gürbüz - Güncel
