İzmir Kemalpaşa'da Sanayi Sitesinde Yangın: 3 İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki sanayi sitesinde çıkan yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Bağyurdu Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde kimyasal yağ satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin bitişiğindeki 2 dükkana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi.