İzmir Kemalpaşa'da Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Kemalpaşa'da Otluk Yangını Kontrol Altına Alındı
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Kemalpaşa ilçesinde çıkan otluk yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde otlukta çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 00.30 sıralarında Yenmiş Mahallesi Kabakçeşme mevkisindeki otlukta çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin yerleşim yerleri ile İzmir- Ankara asfaltına sıçramasını önlemek için güvenlik şeridi oluştururken, yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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