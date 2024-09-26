İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 12.33'te başlayan orman yangınına, 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
(İZMİR) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yenikurudere Mahallesi'nde bugün saat 12.33 sıralarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile yangın söndürme çalışmaları sürüyor.