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İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 12.33'te başlayan orman yangınına, 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

(İZMİR) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Yenikurudere Mahallesi'nde bugün saat 12.33 sıralarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Kaynak: ANKA / Güncel

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