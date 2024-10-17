İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin mücadelesiyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 3 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa ilçe sınırları içerisinde Spil Dağı Beşpınar Mahallesi mevkisinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle ormandan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı bölgeye çok sayıda İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Ekiplerin bölgede koordineli müdahalesi ile yangın 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.