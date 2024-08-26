İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde gece yarısı çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 00.45 sıralarında Kemalpaşa ilçesi Karabel mevkisindeki ormanda çıktı. Yangın henüz bilinmeyen nedenle çıkarken, ihbar üzerine bölgeye 12 arazöz, 2 yer ekibi ve 1 dozer sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.