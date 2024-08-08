İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kemalpaşa ilçesi Karabel mevkisindeki ormanda, saat 12.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel