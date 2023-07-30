İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları da müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.