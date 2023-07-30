İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları da müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.