İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içinde gerçekleştirdi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın saat 12.00'de Kale Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.