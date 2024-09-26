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İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını! Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını! Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Yenikurudere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangına 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz ve çeşitli ekiplerle müdahale yapıldı.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kemalpaşa'nın kırsal Yenikurudere Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 12 dakika içinde yapıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, sarp arazideki alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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