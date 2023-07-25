İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Çıktı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kırsal Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kemalpaşa ilçesinin kırsal Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor.