İzmir Kemalpaşa'da Hurda Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hurda yüklü kamyonetin devrilmesi sonucunda araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde hurda yüklü kamyonetin devrilmesi sonucunda araçtaki 2 kişi yaralandı.

İzmir-İstanbul Otoyolu Kemalpaşa Bağlantı Yolu üzerinde Kemalpaşa yönüne giden R.E. (56) yönetimindeki 35 BCB 185 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Araç sürücüsü R.E. ve yolcu konumundaki H.E. yaralandı. Kamyonette yüklü olan plastik hurda malzemeler, yola ve yol kenarındaki otluk alana savruldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebiyle yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yaralılar ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kontrollü olarak verilen trafik, ekiplerin çalışması sonucu yeniden normale döndü.