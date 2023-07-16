İzmir Kemalpaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Çambel Mahallesi TOKİ Konutları mevkisindeki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ve 15 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çam ağaçlarının da olduğu yaklaşık 1 hektarlık bölgede etkili olan yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtilen yangının neden çıktığı araştırılıyor.