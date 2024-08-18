İzmir Karşıyaka'daki orman yangını 62,5 saat sonra kontrol altında (3)

KARŞIYAKA VE URLA YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda Perşembe günü 21.30 sıralarında çıkan orman yangını 62,5 saat sonra, Urla ilçesindeki maki yangını ise 16,5 saat sonra kontrol altına alındı. Menderes ilçesindeki orman yangını ise belli bir alana kıstırılıp, enerjisi düşürülürken, söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yamanlar Seyirtepe mevkisinde yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, İzmir'de 4'üncü gününe ulaşan Karşıyaka ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını söyledi. Bakan Yumaklı, "Bugün güzel haberler var. Güne güzel haberlerle başlamak memnuniyet verici. Dünden bugüne 8 aktif yangın devretmişti. Bunlardan şu an içinde bulunduğumuz Karşıyaka Yamanlar'da şehre bakan bölümde herhangi bir risk olmadığının açıklamasını yapmıştık. Arkadaşlarımız, yanan kısımları üst tarafta bir vadiye sıkıştırmıştı. Çok şükür an itibariyle İzmir Yamanlar'da bu yangının kontrol altına alındığını bildirmek istiyorum. Soğutma çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Bakan Yumaklı, Bolu Göynük'te devam eden yangına da değinerek, "Burası da sarp araziler, uçurumlarla dolu büyük ve geniş bir alandı. Burada da arkadaşlarımız çetin mücadele verdiler. Kontrol edildi bilgisini veriyorum. Burada da soğutma çalışmaları devam edecek. Bölgedeki ağaç yapısı itibariyle zaman zaman küçük tütmeler görebilir vatandaşlarımız ama kimseyi endişelendirecek bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

'URLA VE ÇEŞME'DE SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

Türkiye genelindeki 3'üncü yangının ise dün akşam saatlerinde İzmir Urla ve Çeşme'de çıkan yangın olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, bu yangının makilik bir alanda çıktığını belirterek, "Orman ekiplerimiz oraya intikal edip müdahaleye başladılar. Yerel yönetimlerden sayın valimizin koordinasyonunda emniyet ekipleri ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) geldi. Müdahale etmeye başladılar. Yakındaki bir site risk altında olduğu düşüncesiyle tahliye edildi. Zarar gören herhangi bir ev ve can kaybı yok. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Orman teşkilatı üst taraftaki makilik ve otluk alanda da yeniden bir risk oluşmaması adına çalışmalara devam edecekler. 2 uçak ve 1 helikopterle çalışmalar sürmüş olacak. Burası da kontrol altında diyoruz" ifadelerini kullandı.

'MENDERES'TE YANGININ ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ'

İzmir'in Menderes ilçesinde ise sarp ve yolu olmayan bir bölümde yangının devam ettiğini belirten Bakan Yumaklı, "Gece boyu arkadaşlarımızın karadan müdahalesi ve yangının çıkış anından gün batımına kadar olan süreçte hava araçları ile birlikte, yangın belli bir alana kıstırıldı ve enerjisi düşürüldü. 4 uçak 11 helikopterle çok yoğun bir şekilde karadan da arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Kontrol altına alınmaya en yakın yangınlardan biri" dedi.

Aydın Bozdoğan'daki yangınla ilgili de bilgi veren Bakan Yumaklı, 5 uçak ve 11 helikopterle yangına müdahale edildiğini söyleyip "Havanın yanı sıra çok ciddi bir kara ekibiyle 3 gündür müdahaleye devam edilen bir yangındı. Ciddi mücadele verildi. Bayrak direğini bile yerinden sökercesine bir rüzgar vardı orada. Ama buna rağmen arkadaşlarımız üstün ve cansiperane bir mücadele ile belli bir olgunluğa getirdiler. Buraya gelmeden önce görüştüm kontrol altında bilgisi verilmeye en yakın olan, hatta kısmen kontrol altında diyebileceğimiz yangınlardan biri. Hatırlarsanız buranın bizi endişelendirdiğini söylemiştim" diye konuştu.

'ENERJİSİ CİDDİ BİÇİMDE DÜŞÜRÜLDÜ SADECE BİR NOKTASI KALDI'

Manisa Gördes'teki 5 gündür devam eden ve geniş bir alana bir hat şeklinde yayılmış yangını söndürme çalışmalarından da söz eden Bakan Yumaklı, "Gördes'teki yangınla 1 uçak 10 helikopter ile çok ciddi kara gücüyle müdahale ediyor. Enerjisi ciddi biçimde düşürüldü sadece bir noktası kaldı. Arkadaşlar oraya yoğunlaştı. Burası da kontrol edildi bilgisi verilmeye en yakın olan yangınlardan biri. Akşam üstüne doğru bir güncelleme yapacağız" ifadelerini kullandı.

'SOĞUTMADAN KAYNAKLI TÜTMELER GÖRÜLEBİLİR'

Yangın yerlerinden birinin de Karabük Ovacık olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı, "Burada da 2 helikopter ile birlikte ulaşılamayan kayalık alanlara müdahale ediliyor. Buranın da enerjisi düşürülmüş vaziyette. Zaman zaman soğutmadan kaynaklı tütmeler görülebilir. Burası da yine kontrol edilmeye yakın yangınlardan biri" dedi.

Son olarak ise Uşak Eşme yangınıyla ilgili bilgi vermek istediğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Burada da 4 helikopterle ve karadan müdahale sürüyor. Yangının enerjisi düşürüldü. Kontrol edildi bilgisi vermediğimiz, 5 yangınla ilgili gün içinde net bilgi vereceğiz" diye konuştu.

'TOPYEKUN MÜCADELE'

Yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkürlerini ileten Bakan Yumaklı, "Bu devletin kadim kurumlarından birinin, ormanlarla ilgili yapmış olduğu savunmanın, yeşil vatanı koruma anlamında gösterdiği cesaretin ve fedakarlığın altını çizmek istiyorum. 25 bin çalışanımız 105 helikopterimiz var. 14 İHA'mız ve uçaklarımız var. Gönüllülerimiz var. Topyekun bir mücadeleden söz ediyoruz. Kamu kurum ve kuruluşların desteğiyle, siyasi ayrım yapmadan tüm belediyeler ve yanımızda olan herkesle birlikte bir mücadele yürüttük. Türkiye'nin neresinde olursa olsun biz çıkan yangını söndürmeye odaklandık. Bunun dışında hiçbir şey konuşmadık, söylemedik. Vatanımızı korumak üzere çalıştık, çabaladık. En önemlisi de bizlere dualarıyla destek veren milletimizdi. Bizlere güç verdiler. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

11 KASIM'DA AĞAÇ DİKİMİNE DAVET

Yanan alanın miktarıyla ilgili hasar tespit çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ifade eden Bakan Yumaklı, "Ormanlarımız yandı ancak her zaman yaptığımız gibi yılda 500 milyonun üzerinde fidanı ve tohumu toprakla buluşturuyoruz. Buraları da yeniden ağaçlandıracağız. Herkesi 11 Kasım'daki Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda bu hasarı hep birlikte gidermeye davet ediyorum. Lütfen bugün de olduğu gibi o zaman da yanımızda olun. Ben bir teşekkürü de sayın cumhurbaşkanımıza sizlerin vasıtanızla arz etmek istiyorum. Bu süreçte saat farkı gözetmeksizin bizi arayarak, çok yakından takip edip cesaretlendirerek yanımızda olduğu için teşekkür ediyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Bir diğer teşekkür de bizlere destek veren Azerbaycan halkıyla ilgili. Onlar da yine bir yangın söndürme uçağıyla birlikte yanımızda oldular. 'İki devlet tek millet' olmanın ne demek olduğunu dünyaya duyuran bir göstergedir. Milli Savunma, İçişleri ve diğer tüm bakanlıklarımıza, AFAD, İletişim Başkanlığı ve adını sayamadığım kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, gelecek hafta pazar gününe kadar dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıp, yoğun bir hassasiyet gerektiğini vurguladı. Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Yumaklı, "Eğer mümkünse açık alanlarda bir kibrit bile çakmayalım. Ateş veya alev oluşturacak herhangi bir eylemde bulunmayalım. Çünkü çok basit bir şeyin nelere mal olduğunu hep birlikte yaşadık. 15 Eylül'e kadar bizim hassasiyetimiz sürecek. Bütün bunlara, uyarılarımıza hassasiyetiyle cevap veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah ülkemizi bütün afetlerden kazadan beladan korusun" dedi.

Nevra UÇKAÇ/İZMİR,