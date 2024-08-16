İzmir Karşıyaka'da Yangında Evler Kül Oldu

(İZMİR) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen yangında Onur Mahallesi'nde ormanlık alana yakın evler yandı. Evleri kullanılamaz hale gelen yurttaşlar geç kalınan müdahaleye sitem etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın nedeniyle Onur Mahallesi'nde birçok ev kullanılamaz hale geldi. Yangına kendi imkanları ile müdahale eden yurttaşların evleri küle döndü. Ekipler tarafından müdahalenin geç yapıldığı öne sürüldü.

Yangında evini kaybeden Kerem Acer yangına müdahale edilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Şimdi ne diyeyim kül oldu gitti ne devlet var ne bir şey var yani müdahale yapamadılar hiç bir şey yapamadılar itfaiyeyi aradık geç geldi yollar kapalıydı çart çurt ama geç geldi. Yani yetişen bir şey olmadı yani burada can kaybı olsaydı Allah göstermesin ne olacaktı. İki gündür karşı tarafta yangın yanıyor bir müdahale yok üçüncü gün biraz yangın çoğalınca da ondan sonra da 2 itfaiye gönderdiler. Helikopter o da yok."

Onur Mahallesi sakini Murat Görer ise akşam başlayan yangının sabah saatlerinde evleri sardığını vurguladı:

"Dün akşam yangın karşı da görmüş olduğunuz tepede başladı saat 8-9 civarlarında ve daha sonra yayılmaya başladı hani bizim yangının buraya kadar bu ev alanlarına kadar geleceğini hiç düşünmüyorduk. Sabahleyin saat 8-9 sularında kalktığımda yangın biraz daha dumanlı bir şekilde henüz tam söndürememişti ama hani ilerleyen saatlerde saat 11 gibi artık 2-3 civarlardan şu gördüğünüz karşı cepheden başlayıp evlere doğru geldi. Otluk alan gördüğünüz gib. Yaklaşık 8-9 evimiz burada yandı maalesef komşularımızın evi, akrabalarımızın evi zarar gördü insanlar üzgünüz. Tabii önemli olan insanının canına gelmesin, hayvanlar biraz zarar gördü tabii yaralanan insanlarda var."

Mahalle sakini Elmas Ati ise 4 çocuğunun çeyizinin yandığını gözyaşları içinde aktardı:

"Ormandan geldi yangın. Oğlum çıkın ev yanıyor diye bağırdı. Kendimizi dışarı attık, hiçbir şey çıkaramadık. Oğlumun ve benim evim yandı. Bir iğne çıkaramadık. 4 bekarım var onların çeyizini hep yapmıştım, tüm eşyaları hazırladım bir iğne çıkaramadım. Perişan olduk. 20 seneden fazladır burada oturuyoruz. Devletten bir şey istiyorum biz dışarda kaldık. Kocam yaşlı emeklisi yok."