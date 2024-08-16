İzmir Karşıyaka'da Yamanlar Dağı'nda Yangın Çıktı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda orman yangını çıktı. 13 Ağustos'ta da aynı bölgede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Aynı bölgedeki yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda, saat 21.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, aynı bölgede 13 Ağustos'ta da orman yangını çıkmış, alevler 21,5 saatte kontrol altına alınmıştı.