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İzmir Karşıyaka'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı.

Karşıyaka'daki Yamanlar Dağı'nda saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle alevlere müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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