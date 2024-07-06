İzmir Karşıyaka'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 3 saatte kontrol altına alındı.
Karşıyaka'daki Yamanlar Dağı'nda saat 10.00 sıralarında orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozerle alevlere müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.