İzmir Karaburun'da Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 40 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 40 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.