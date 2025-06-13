İzmir Karaburun'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

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İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava araçları ve karadan ekipler müdahale ediyor. 150 ev ve iş yeri önlem amaçlı boşaltıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mordoğan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Karaburun Kaymakamı Hilal Kızılkaya, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci bölgeye giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışmaların havadan ve karadan aralıksız devam ettiğini söyledi.

Erdoğan, Manal bölgesinde 150 ev ve iş yerinin önlem amacıyla boşaltıldığını belirtti.

Söndürme çalışmalarına polis toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda itfaiye aracı da destek veriyor. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için çalışıyor.

Jandarma ekipleri güvenlik nedeniyle yangına yakın noktalara girişi kapattı, Türk Kızılay da bölgeye aşevi aracı gönderdi.

Yangın nedeniyle Mordoğan Mahallesi'nde elektrik verilemiyor.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
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