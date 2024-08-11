İzmir Karaburun'da Orman Yangını: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kösedere Mahallesi Boyabağ koyundaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri ile iş makineleri sevk edildi.

Yerleşim yerlerine yakın noktada devam eden yangında, dumandan etkilenen 3 kişi jandarma ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

Öte yandan bölgedeki bir kamp alanında kalan 40 kişi ile 20 evde ikamet eden 60 olmak üzere toplam 100 kişi AFAD, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince tahliye edildi.

Karaburun Kaymakam Vekili Mustafa Özbay, Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Toros bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Yangının söndürme çalışmalarına bazı vatandaşlarda iş makinesi ve traktörleriyle destek veriyor.