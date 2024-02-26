İzmir Karaburun'da 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 77 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ve botu personeli, 48 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Başka bir lastik botu durduran ekipler, 7'si çocuk 29 düzensiz göçmen ile göçmenlerin geçişini organize ettiği değerlendirilen 1 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.