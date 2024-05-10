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İzmir Karaburun'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında biri çocuk 39 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında biri çocuk 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki biri çocuk 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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