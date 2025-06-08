İzmir Karaburun'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem

İzmir Karaburun'da 3,5 Büyüklüğünde Deprem
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AFAD, İzmir'in Karaburun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde bir depremin saat 20.40'ta meydana geldiğini açıkladı. Deprem, yerin 6.49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

(İZMİR) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir Karaburun'da 3,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.40'ta meydana gelen deprem yerin 6.49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA / Güncel
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