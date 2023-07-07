İzmir Karaburun'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 28 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu, ihbar üzerine bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botu durdurdu.
Ekipler, lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Güncel