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İzmir Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

İzmir Karaburun açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Deprem, kısa süreli panik yaşanmasına sebep oldu.

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmezken, kısa süreli panik yaşandı.

Afet ve Acil durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, saat 14.49'de, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.01 derinliğindeki deprem, il merkezinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı meydana gelmezken, kısa süreli panik yaşandı.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Gökhan KILIÇ / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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