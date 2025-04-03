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İzmir Karabağlar'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bir silahlı kavga sonucunda iki kişi yaralandı. Olay, Bozyaka Mahallesi'nde Ş.K. ve S.E. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Bozyaka Mahallesi'nde Ş.K. (27) ile arkadaşı S.E. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.K. ile S.E. tabancayla çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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