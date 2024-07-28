İzmir Karabağlar'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başlandı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kavacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 3 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başlandı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.