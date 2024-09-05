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İzmir Karabağlar'da Katı Atık Depolama Sahasında Yangın Çıktı

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinaları sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, katı atık depolama sahasında yangın çıktı.

Uzundere Mahallesi'nde, Karabağlar Belediyesine ait geçici katı atık depolama sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 3 helikopter ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve iş makinaları sevk edildi.

Atık malzemelerin tutuşması nedeniyle yoğun dumanın yükseldiği yangına müdahale eden ekipler, alevlerin çevreye sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Helikopter Karabağlar İtfaiye Güncel Çevre Yaşam izmir

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