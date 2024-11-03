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İzmir Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 22 Yaralı

İzmir Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 22 Yaralı
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İzmir Afyonkarahisar kara yolunda, Karahisar Tüneli çıkışında 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, toplam 22 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların bazıları bariyerlere çarparken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 20'si taburcu edildi.

İzmir kara yolunda, Karahisar Tüneli çıkışında 13 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1'ii ağır, 22 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar- İzmir kara yolu üzerindeki Karahisar Tüneli'nin çıkışında meydana geldi. İ.T. yönetimindeki 34 ZVV 18, E.S. idaresindeki 06 BSP 583 ve İ.S. kontrolündeki 03 L 0530 plakalı araç zincirleme kazaya karışıp, bariyerlere çarptı. Tünelden çıkan 10 araç da kazaya karıştı. Kazada 22 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 2 yaralıdan 1'inin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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