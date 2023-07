İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni Düzenlendi

İZMİR Kadifekale Hava Şehitliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıldönümünde, anma töreni düzenlendi. Törende şehitler dualarla anılırken, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

İzmir Valiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle hazırlanan program, Kadifekale Hava Şehitliği ziyaretiyle başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Özuslu, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerin katıldığı tören,

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törende, İzmir İl Müftüsü Salih Sezik dua okudu.

'EŞSİZ KAHRAMANLAR, BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜ HALİNE GELMİŞTİR'

Törende konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, şehitleri rahmetle anarak, Şehitliklerimiz, şanlı tarihimizin unutulmaz simgeleridir. Bu kutsal mekanlar, vatanseverlik, fedakarlık ve özgürlük aşkımızın en güzel ifadesidir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle burada bulunarak şehitlerimize minnettarlığımızı bir kez daha ifade ediyor ve onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere, tarihimizin her döneminde ülkemiz uğruna can veren binlerce kahraman olmuştur. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün özgür bir vatanda yaşıyoruz. Vatan topraklarımızı korumak için canlarını feda eden bu eşsiz kahramanlar, bağımsızlığımızın sembolü haline gelmiştir. Malazgirt'te, İstanbul'un Fethi'nde, Çanakkale'de olduğu gibi aynı ruhla, aynı azim ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain kalkışmada kutsallarını korumak için gözlerini kırpmadan ölüme koşan kahramanlarımız da inşallah şehitlik makamıyla onurlandırılacaktır ifadelerini kullandı.

'SİZLER BİZİM İÇİN BİRER MEŞALE OLDUNUZ'

Şehitlerin aziz ruhlarına minnettarlığı ifade ederken onların asla unutulmayacağını, kahramanlıklarının ve cesaretlerinin her zaman hatırlanacağını vurgulayan Vali Köşger, Büyük Türk milleti olarak, şehitlerimize olan minnettarlığımızı sözlerle ifade etmek elbette yeterli değildir. Onların aziz hatıralarına sahip çıkarak, ülkemizin birliğini ve beraberliğini koruyacak, kardeşlik duygularımızı her zaman en üst seviyede tutacağız. Gözlerini kırpmadan vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize olsun Sizler bizim için birer meşale oldunuz. Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, her birinizi minnetle ve şükranla anıyorum diye konuştu. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Vali Köşger, şehit aileleriyle de sohbet etti.