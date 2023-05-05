İzmir İtfaiyesi, Tunceli'de kaybolan 3 kişiyi arıyor

İzmir İtfaiyesi Suda Arama Kurtarma Ekibi'ne bağlı dalgıçlar, Tunceli Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş, Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral'ın bulunması için seferber oldu. 5 dalgıç, Munzur Çayı'nın soğuk sularında kayıp 3 kişiyi bulmak için mücadele ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Suda Arama Kurtarma Ekibi'ne bağlı dalgıçlar, Tunceli'nin Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş, Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral'ın bulunması için bölgede yürütülen çalışmalara destek veriyor. Tunceli İtfaiyesi ve bölgeye diğer illerden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, zaman zaman debisi yükselen ve su sıcaklığı yaklaşık 6 santigrat derece olan Munzur Çayı'nda kayıp 3 kişiyi bulmak için günlerdir bölgede çalışma yürütüyor.

Dalgıçlar, ses dalgaları ile çalışan ve suyun altındaki cisimlerin boyutunu, uzaklığını, sahip olduğu verileri tespit eden sonar cihazı ile dip taraması yapıyor. Sonar cihazından elde edilen veriler doğrultunda Munzur Çayı'nda şüpheli bulunan yerlerde dalış yapılıyor. Dalgıçlar ayrıca akan su üzerinden de tarama yapıyor. Suyun debisinin yüksek olduğu bölgelerde karşı kıyıya hat çekip rafting botuyla da tarama yapılıyor. Çalışmalar 45 kilometrelik hatta sürüyor.

OTOMOBİLE ULAŞILDI

21 Nisan'da Tunceli'nin Ovacık ilçesine Diyarbakır'dan gelen 3 kişi, otomobille Munzur Çayı'na düştü. Geçen salı günü, su altında kalan araç düştüğü yerden 200 metre uzaklıkta bir kayanın altında bulundu. Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.