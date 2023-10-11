İzmir-İstanbul Otoyolunda Tehlikeli Makas Atma Olayı

Manisa'da İzmir-İstanbul otoyolunda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülenirken, sürücüye tepki gösterildi.

MANİSA'da İzmir- İstanbul otoyolunda makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar bir otomobilin araç kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay dün 11.00 sıralarında İzmir-İstanbul otoyolu Akhisar ilçesi bölümünde meydana geldi. 35 ACJ 644 plakalı hafif ticari aracın sürücü,

Manisa'dan Akhisar yönüne seyir halindeyken tehlikeli şekilde şerit değiştirmesinin yanı sıra, makas atarak, bir kamyon ve yakıt tankeri arasından geçmesi yürekleri ağza getirdi. O anlar arkadan gelen bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi. Araçtakiler, tehlikeli şekilde şerit değiştiren ve makas atan hafif ticari otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi.