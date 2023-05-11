İZMİR'İN YENİ CAZİBE MERKEZİ; İZMİR KÜLTÜR VE SANAT FABRİKASI

İZMİR'de yaklaşık 140 yıllık tarihe sahip olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyonu yapılarak hizmete açılan İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası, İzmirliler'in uğrak noktası oldu. Kentin ana aksında yer alan ve kısa sürede cazibe merkezi haline gelen fabrikanın müdürü Şirin Ertem, Burası İzmirlinin yeni buluşma noktası, çekim ve cazibe merkezi haline dönüştü. Açılış gününden itibaren ziyaretçi yoğunluğumuz oldukça yüksek dedi.

İzmir'de yaklaşık 140 yıllık tarihi değere sahip olan Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından 29 Nisan tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla 'İzmir Kültür ve Sanat Fabrikası' olarak hizmete açıldı. Kentin ana aksında yer alan ve lokasyonu itibariyle de kısa süre içinde vatandaşın uğrak noktası haline gelen fabrika, yoğun ilgi gördü. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdürü Şirin Ertem, Gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Burası İzmirlinin yeni buluşma noktası, çekim ve cazibe merkezi haline dönüştü. Açılış gününden itibaren ziyaretçi yoğunluğumuz oldukça yüksek. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda aynı zamanda tekel fabrikası çalışanlarının, emeklilerin bizlere bağışlamış olduğu birtakım materyaller var. Biz onları da bir 'tekel anı odası' oluşturmak suretiyle sergiliyoruz. Özellikle Tekel Fabrikası'ndan emekli olan ziyaretçilerimiz çok ilgi duyuyor dedi.

'BİR YILDA HİZMETE SUNULDU'

Fabrikanın bir yılda hizmete sunulduğunu aktaran İzmir Kültür Sanat Fabrikası Müdürü Şirin Ertem, İzmir Kültür Sanat Fabrikası, 29 Nisan'da sayın Bakanımızın teşrifleriyle açılışı gerçekleştirilerek İzmirlinin hizmetine sunulmuştur. 140 yıllık tarihe sahip olan yapı aynı zamanda endüstriyel bir miras olarak da İzmirli için önemli bir değere sahiptir. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu değere sahip çıkarak aslına uygun şekilde restorasyon ve renovasyon çalışmalarıyla, titiz bir çalışma gerçekleştirerek, bir yıl gibi kısa bir sürede bu muhteşem yapıyı halkımızın hizmetine sunduk. Yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alana sahip, 9 bin 200 metrekare de geniş peyzaj alanlarımız mevcut. Fabrika kentin ana aksında yer alması, ulaşılabilir ve kolay bir destinasyon olması sebebiyle nefes alınabilecek, ziyaretçinin konforunu düşünerek açılmış yeni nesil bir kültür merkezi projesi diye konuştu.

'YENİ NESİL TEMATİK SERGİ ANLAYIŞI'

Kültür ve Sanat Fabrikası'nda Bakanlığa bağlı birimlerin olduğunu söyleyen Ertem, Fabrikanın ana üretim binası 7 bin 200 metrekarelik alana sahip Arkeoloji ve Etnografya Müzesi. Tamamı İzmir ve çevresinden olan 6 bin eser ziyaretçilerle buluşuyor. İzmir'in zengin kültürel tarihinin yansıtıldığı müzede yeni nesil tematik bir sergi anlayışı projelendirilmiştir. Zemin kat ve birinci kat arkeolojik eserlerden, ikinci kat ise etnografik eserlerden oluşmakta. Her yaştan ziyaretçiyi kültür ve sanatla buluşturmayı hedefliyoruz. Bakanımızın talimatlarıyla bir ay süresince burada ücretsiz etkinliklerimiz gerçekleştiriliyor. Konser, opera, tiyatro, dinleti, çocuklar için kukla atölyeleri gibi pek çok nitelikli etkinlik gerçekleştiriliyor. Geniş peyzaj alanı kentin yoğun akışı içerisinde ziyaretçilerimize nefes aldıran dinlenme alanları oluşturuyor dedi.

EGE'NİN EN BÜYÜK ATATÜRK İHTİSAS KÜTÜPHANESİ'NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda kurulan atölyelere de değinen Ertem, Bu atölyeleri 'Sanat Sokağı' ismiyle tanımladık. Bu alan da sanatsal ve kültürel anlamda yaşayan, canlı bir buluşma noktası olacak. Plastik sanatlardan geleneksel el sanatlarına kadar sanatçılarımızın kendi sanatlarını sürdürdükleri ve eğitsel anlamda da eğitimler verildiği bir alan oluşturuldu. Aynı zamanda Kültür ve Sanat Fabrikamız Ege'nin en büyük Atatürk İhtisas kütüphanesine ev sahipliği yapıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e adanmış bir kütüphane. Fabrikamızda özel bir koleksiyondan oluşan Türk dünyası ve müzik ihtisas kütüphanesi de yer alıyor. Burada da Bakanlığımızın sanatçılarından Ümit Yazıcı'nın bakanlığımıza bağışladığı yüz bin kadar kitap, dergi, mecmua gibi eserler ilgilileri ile buluşuyor. Kültür ve Sanat Fabrikası İzmir, çok büyük bir geri dönüşüm projesi. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda yer alan İzmir Resim ve Heykel Müzesi de sanatseverlerle buluşuyor ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM EN NİTELİKLİ MÜZE ALANI'

Kültür ve sanat fabrikasını ziyaret eden vatandaşlardan Tufan Pamukçu, Henüz daha yeni bir kompleks ancak benim Türkiye'de gördüğüm en nitelikli müze alanı diyebilirim. Tarihi alanı değerlendirme noktasında çok iyi bir çalışma olmuş. Hem de sunum alanları da çok nitelikli dedi. Ziyaretçilerden Birsen Kırımlı, 85 yaşındayım. Onun için İzmir'in taşını, toprağını biliyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımız vardı. Çok güzel değerlendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz. İzmir'e çok güzel bir eser kazandırıldı diye konuştu.(DHA)