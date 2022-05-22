İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı - Haberler

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İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda yangın çıktı

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

İzmir'in Urla ve Dikili ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor.

Urla ilçesi Gerence Körfezi civarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 1 helikopter, 4 arazöz ve 1 ilk müdahale aracıyla müdahaleye başladı.

Dikili ilçesinde de Baraj mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgelerde alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Yangın, Dikili, İzmir, Güncel, Haberler

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