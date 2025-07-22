İzmir'in Urla İlçesinde Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale yapılırken, karada 40 arazöz ve 4 dozer ile çalışmalar sürüyor. Yangın, dronla görüntülenerek kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.
YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangın yayılarak devam ederken, alevler gökyüzünü aydınlattı. Yangına 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan yapılan müdahale havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Yüksek kesimlerden yayılarak devam eden yangına şu anda 40 arazöz ve 4 dozer ile orman ve itfaiye ekipleri karadan müdahalelerini sürdürüyor. Kilometrelerce uzaktan görülürken yangın, dronla havadan görüntülendi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel