İzmir'in Urla ilçesinde 6 sahipsiz köpek zehirlenerek telef oldu

İzmir'in Urla ilçesinde, 6 sahipsiz köpeğin zehirlenerek telef olması üzerine inceleme başlatıldı.

Urla Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye bağlı veterinerliğe dün gece Gülbahçe Mahallesi'nde sahipsiz köpeklerin zehirlenmiş olabileceği yönünde ihbar geldiği belirtildi.

Ekiplerin olay yerine sevk edildiği belirtilen açıklamada, "6 can dostumuzun zehirlenerek öldürüldüğü tespit edilmiştir. Ekiplerimiz olay bölgesi ve çevresinde zehirli başka besinlerin olabileceği şüphesiyle bölgede temizlik çalışması gerçekleştirmiş ve diğer can dostlarımızın da zehirlenme ihtimaline karşı sabah saatlerine kadar tedbir amaçlı nöbet tutmuştur." dendi.

Olaya ilişiklin İlçe Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin inceleme ve araştırma yaptığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Urla Belediyesi olarak bizler de süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bir daha bu ve benzeri üzücü olayların yaşanmaması adına bu canice yapılan katliamı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı almaları için gereken duruşumuzu sürdüreceğiz."