İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, 13'ü çocuk 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Gemisi ve botu tarafından hareketli lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 13'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.