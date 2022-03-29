İzmir'in turistik İlçesi Foça'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na 6 aday talip oldu

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - . 25 Mart'ta çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan seçim 31 Mart'ta gerçekleştirilecek. Giydirilmiş araçlarla ilçe turu yapan, esnaf ziyaretleriyle projelerini anlatan adaylar oda seçimlerinden çok ilçe yerel seçimlerini andıran görüntülere imza atıyorlar. İlçe merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı mahallelerden ve değişik iş kollarından olan adaylar, birbirine saygılı, demokratik ve renkli bir seçim yaşanmasını sağlıyor.

Foça Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı için halen esnaflığı sürdürdükleri bölge esasıyla Yenifoça'dan Mehmet Yiyitalp, Ilıpınar'dan Günal Menemenli, Bağarası'ndan Murat Taburlu, Foça İlçe Merkezi'nden Sedat Özdemir, Volkan Ağır ve Serkan Kaplan seçime giriyorlar.

Adaylar aday olma gerekçelerini şu cümlelerle dile getirdiler;

Murat Taburlu; "1998 yılından beri yani 24 senedir Foça'da esnaflık yapıyorum.Odamızın çeşitli yerlerinde görev aldım. 24 yıllık birikimimi bundan sonra odamıza daha faydalı olmak adına başkanlığa adaylığımı koydum. Yönetim kurulumuzla beraber tüm esnafımızı gezdik.Esnafımızın önünü kapatan değil işlerini kolaylaştıran, çözüm odaklı işler yapmayı düşünüyoruz. " dedi.

Sedat Özdemir; "26 yıldır Eski Foça'da esnaflık yapmaktayım.Esnafın içinden geliyorum. Esnafın sorunlarını biliyorum. Ben, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve esnaf arkadaşlarımla birlikte sorunları gidereceğimize inanıyorum. Hayata geçireceğimiz projelerimiz var. Hep birlikte yapabileceğimizi düşündüğüm güzel projelerimiz var. Her şey Foça için" dedi.

Mehmet Yiyitalp;" 34 yıllık esnafım. Esnafın sıkıntılarını bildiğim, kendim de esnaf olduğum çevreyi iyi tanıdığım için aday oldum. Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı olduğum dönemlerde esnaf arkadaşım gelir sıkıntılarını anlatır, bizde elimizden ne gelirse yapmaya çalışırdık. Seçimde tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

Volkan Ağır; "2006 yılından beri Foçalılara işkolumda hizmet vermekteyim. Esnafımızın birçok sorunlarını dinledik. Esnaf odası başkanlığında onlar için neler yapabiliriz diyerek projelerimizi çıkardık. Yönetim kurulumuzla esnafımıza faydalı olabileceğimize inanıyoruz. Çıktığımız bu yolda esnafımızın tüm sorunlarını tek tek inceledik. Onları dinledik. Notlarımızı tuttuk. Esnafımızın maalesef odadan mağduriyetini gözlemledik. Bu mağduriyetin giderilmesi adına projeler geliştirdik. Geliştirdiğimiz projelerde onlara daha fazla nasıl faydalı oluruz diyerek çok iyi projeler çıkardık ortaya" dedi.

Serkan Kaplan; "1977 Gerenköy doğumluyum. 30 yıldır Foça'da esnaflık yapıyorum. Foça esnafı için mükemmel projelerimiz var. Amacımız bunları hayata geçirip Foça esnafının refahını yükseltmek. Esnaf odası seçimini kazanırsam odadan maaş almayacağım.Hakkım olan parayı esnafımızın üniversitede okuyan çocuklarına burs olarak vereceğiz. " dedi.

Adaylardan Günal Menemenli ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oto tamirciliğinden otobüs işletmeciliğine, sigorta acenteliğinden gıda işetmeciliğine uzanan geniş bir alanda esnaflık, Dernek, Otobüs Kooperatifi, Esnaf Odası Başkanlığı, Muhtarlık, İlçe Belediye Meclis ve İl Genel Meclis Üyeliği gibi geniş bir yelpazede idarecilik geçmişi olduğuna vurgu yaptı. İlçede hizmetlerinin hemen herkes tarafından bilindiğine dikkat çeken Günal Menemenli bu hizmetlere yenilerini eklemek için tekrar aday olduğunu belirtti.

Mevcut Başkan Ahmet Koldaş ise tüm adaylara saygı duyduğunu belirterek aday olmadığını açıkladı. Ahmet Koldaş; "Hayırlı olsun bu seçimimiz. Ben 2 dönem yaptım 2 dönem ara verdim sonra 2 dönem daha yaptım. Başkanlıkta 4 dönemi tamamladım. Kendi isteğimle bu dönem seçime girmiyorum. Girmemekle beraber de hem aday hem üye arkadaşlarımın yanında olmak kaydıyla onlara destek vererek başarılı bir kongre geçireceğimizi zannediyorum. Güzel geçsin inşallah. Birinci kongremizde salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci gün 31 Mart 2022 olarak belirlendi.O gün salt çoğunluk aranmadığı için de seçimimizi Allah isterse gerçekleştireceğiz. Altı tane adayımız var. Hayırlı olsun bütün adaylarımız için. Hepsinin yanındayız. Hangi grup hangi arkadaşımız seçilirse seçilsin hem onların hem esnaflarımızın yanındayız. Elimizden geldiğince katkı koymaya çalışacağız. Hepsine saygılıyız. Hem esnaf kardeşlerimize hem aday arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Foça Esnaf Odası Başkanlığı seçimleri salt çoğunluk aranmadan 31 Mart 2022 Perşembe günü Foça belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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