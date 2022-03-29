İzmir'in sokakları İstanbul'a model oldu

İSTANBUL (Bültenler) - İzmir'de yaklaşık 3 yıl önce çalışmalarına başlayan İzmir Seyyar Esnaf Derneği'nin bu süreçte ilgili diğer dernek ve kooperatiflerle biraraya gelerek kurdukları İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi, İstanbul'un da dikkatini çekti. Şişli Belediyesi'nin desteklediği Şişli Mahalleler Birliği, Okmeydanı Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen Sosyal Sokak Ekonomisi Çalıştayı'nda İzmir modeli ve elde ettikleri kazanımlar anlatıldı. İTÜ Maçka Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzmanı Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu ile Dr. Osman Sirkeci kentte yaptıkları çalışmaları anlatırken İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin ile yönetim kurulu üyesi Erhan Laçin ise bugün ülke genelinde 15 kentteki yapılanmalarını anlattı.

'KAZANIMLARIMIZ ARTTI'

Sokak ekonomisinin babası olarak anılan Türkiye'nin ilk sokak ekonomisti Dr. Osman Sirkeci ulusal ve küresel boyutlarıyla sokak ekonomisinin dünya ve ülke ekonomisine sağladığı katma değeri anlattıktan sonra Prof. Dr. Kamuran Elbeyoğlu bir zamanlar sokakların dışlanmış çalışanlarının artık gerçek sokak emekçilerine dönüştüğünü vurguladı. İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin ne kadar ötekileştirilirse ötekileştirilsin sokak çalışanlarının örgütlenme bilincini kazandığını ve elde ettikleri kazanımlarla insan onuruna yaraşır iş ve yaşam koşullarına kavuşmaya başladıklarını kaydetti.

SOKAKTAN MECLİS'E

Yaşamını ve hayat eğitimini sokaklarda tanıya tanımlayan, bir yandan ailesinin geçimini sağlarken diğer yandan da açıktan üniversite eğitimine hazırlanan İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi'nin kurucularından Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Laçin ise İzmir Bahri Baba Parkı'nda başlayan seyyar satıcılıktan bugün Meclis'te milletvekilleriyle hatta partilerin genel başkanlarıyla yüz yüze görüşebilir hale gelme sürecini katılımcılara anlattı. Geçen dönem CHP İlçe başkanlığını yapan Oya Akman, "Seyyar satıcıların bu örgütlenmeleri ile haklarını kimseye yedirmezler. Bu başarının ülke genelindeki seyyar satıcılara örnek olacağına inanıyorum" derken yüze yakın izleyici, Çalıştay sonunda katılımcıları ayakta alkışladı.

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