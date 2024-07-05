İzmir'in Seferihisar ilçesinde 33 düzensiz göçmen yakalandı
Seferihisar açıklarında lastik botta tespit edilen 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 1'i çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.