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İzmir'in Seferihisar ilçesinde 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan lastik botta 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik gemisi tarafından durdurulan lastik bottaki 10'u çocuk 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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