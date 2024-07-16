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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 10 düzensiz göçmeni kurtardı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 10 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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